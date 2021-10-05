05 Октября 2021
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Политика В России Москва
Владимир Васильев (2013) | Фото: Накануне.RU

Фракцию "Единой России" в Госдуме возглавит Владимир Васильев

"Единая Россия" сегодня определилась со структурой своей фракции в Госдуме VIII созыва, выдвинула кандидатуры от партии на руководящие посты в парламенте, в том числе на место спикера.

Возглавить фракцию предложено Владимиру Васильеву – экс-главе Дагестана, который ранее уже занимал этот пост в Госдуме и теперь возвращается к нему. "Его [Васильева] опыт говорит сам за себя. У него уже есть опыт руководства фракцией. Вне всякого сомнения, он пользуется нашим доверием, доверием президента страны", - заявил председатель партии Дмитрий Медведев на совместном заседании бюро высшего и генерального советов партии.

На должности первых заместителей руководителя фракции предлагаются кандидатуры Дмитрия Вяткина и Вячеслава Макарова

На должности руководителей внутрифракционных групп - заместителей руководителя фракции - Александра Борисова, Владимира Иванова, Ивана Квитки, Виктора Селиверстова, Адальби Шхагошева.

Владимир Васильев(2016)|Фото: Накануне.RU

"У нас еще есть позиции по содержательной работе партии. По этому направлению предлагаются также для избрания на должности заместителей руководителя фракции Исаев Андрей Константинович, Ревенко Евгений Васильевич, Морозов Сергей Иванович и Кастюкевич Игорь Юрьевич", - сообщил Медведев.

Всего фракция будет включать в себя 326 человек, по словам Медведева "есть предложения от самовыдвиженцев". Оргсобрание фракции, как ожидается, состоится 7 октября.

"По итогам заседания во временную комиссии Госдумы будут представлены списки депутатов, избранных в составе федерального списка "Единой России", депутатов, которые выдвигались по одномандатным округам. И заявления о вхождении во фракцию депутатов, избранных в качестве самовыдвиженцев. На организационном собрании фракции будут избраны руководитель фракции, заместитель руководителя фракции, руководящие органы фракции и руководители внутрифракционных групп", - рассказал Медведев.

Секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак сообщил, что фракция партии в Госдуме обновилась ровно наполовину.

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Фракцию "Единой России" в Госдуме возглавит Владимир Васильев

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Теги: единая россия, госдума, фракция, владимир васильев



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