Фракцию "Единой России" в Госдуме возглавит Владимир Васильев

"Единая Россия" сегодня определилась со структурой своей фракции в Госдуме VIII созыва, выдвинула кандидатуры от партии на руководящие посты в парламенте, в том числе на место спикера.

Возглавить фракцию предложено Владимиру Васильеву – экс-главе Дагестана, который ранее уже занимал этот пост в Госдуме и теперь возвращается к нему. "Его [Васильева] опыт говорит сам за себя. У него уже есть опыт руководства фракцией. Вне всякого сомнения, он пользуется нашим доверием, доверием президента страны", - заявил председатель партии Дмитрий Медведев на совместном заседании бюро высшего и генерального советов партии.

На должности первых заместителей руководителя фракции предлагаются кандидатуры Дмитрия Вяткина и Вячеслава Макарова

На должности руководителей внутрифракционных групп - заместителей руководителя фракции - Александра Борисова, Владимира Иванова, Ивана Квитки, Виктора Селиверстова, Адальби Шхагошева.

"У нас еще есть позиции по содержательной работе партии. По этому направлению предлагаются также для избрания на должности заместителей руководителя фракции Исаев Андрей Константинович, Ревенко Евгений Васильевич, Морозов Сергей Иванович и Кастюкевич Игорь Юрьевич", - сообщил Медведев.

Всего фракция будет включать в себя 326 человек, по словам Медведева "есть предложения от самовыдвиженцев". Оргсобрание фракции, как ожидается, состоится 7 октября.

"По итогам заседания во временную комиссии Госдумы будут представлены списки депутатов, избранных в составе федерального списка "Единой России", депутатов, которые выдвигались по одномандатным округам. И заявления о вхождении во фракцию депутатов, избранных в качестве самовыдвиженцев. На организационном собрании фракции будут избраны руководитель фракции, заместитель руководителя фракции, руководящие органы фракции и руководители внутрифракционных групп", - рассказал Медведев.

Секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак сообщил, что фракция партии в Госдуме обновилась ровно наполовину.