Минпромторг проведет дополнительный отбор по программе 1432

В Минпромторге в ближайшее время проведут дополнительный отбор на получение субсидии в рамках программы 1432 по покупке сельхозтехники со скидкой. Об этом заявила директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения министерства Мария Елкина на Российском агротехническом форуме, который состоялся сегодня в Москве.

"Опыт работы по программе 1432 показывает, что наши успехи нам же ставят в упрек, говорят о том, что вы и так выросли, у вас показатели выше в разы, чем по другим отраслям машиностроения... Здесь, конечно, играют роль меры поддержки, и увеличение финансирования на эти меры поддержки мы всячески пробуем отстаивать", – сказала представитель профильного министерства.

При этом в этом году на программу правительство выделило только 10 млрд рублей и финансирование не было увеличено, как в предыдущие годы. По словам Елкиной, "хорошие показатели в отрасли" стали "палкой о двух концах" – сторонники экономии средств федерального бюджета не видят необходимости дополнительно стимулировать сельхозпроизводителей.

"Из 10 миллиардов рублей мы уже 8-9 миллиардов заплатили компаниям. Да, ряд компаний в этом году выпали из программы господдержки в связи с тем, что повысили цены и отказались от субсидий в общей сложности на 400 миллионов рублей", – рассказала Мария Елкина.

В этой связи эти "остатки" будут разыграны в ходе дополнительного отбора в программу, в котором Минпромторг призывает принять участие всех заинтересованных игроков.