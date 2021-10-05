Прокуратура предложила признать "Мужское государство" экстремистами и запретить их

Прокуратура Нижегородской области попробует в судебном порядке добиться признания экстремистской организации "Мужское государство". Это будет означать запрет деятельности на территории России.

Ответчиками по иску, заявленному прокуратурой, являются основатель сообщества Владислав Поздняков и его нынешние владельцы Игорь Носов и Дмитрий Губанов, передает "Медиазона"*.

Поздняков пытается откреститься от участия в сообществе. В своем Telegram-канале он написал: "Я даже удивлен, что это не сделали куда более ранее".

"Мужское государство" стало известно в результате нескольких резонансных эпизодов. Организация начинала травить в сети (и не только) людей и бизнесы, которые не соответствовали радикальным представлениям лидеров организации о "нормальности".

*"Медиазона" – СМИ, признанное Минюстом РФ иноагентом