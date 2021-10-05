Путин поручил внедрить в школы советников по воспитанию

Владимир Путин поддержал идею появления в школах советников директоров по воспитанию.

"Конечно, люди должны заниматься этим профессионально, это должны быть, наверное, прежде всего, психологи, которые знают, что такое детская психология, умеют работать с этим предметом, умеют работать с детьми", - сказал Путин, которого цитирует РИА "Новости".

По его словам, "решение принято, мы будем это развивать дальше, надеюсь, что эти люди появятся в каждой школе".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал идею о ежедневном торжественном поднятии триколора в школах в качестве патриотической традиции. В Минпросвещения пообещали внедрить это уже в нынешнем учебном году.