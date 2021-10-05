"Свободные от ковида" регионы получат федеральные гранты

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова сегодня на совещании у Владимира Путина внесла ряд предложений для регионов по борьбе с коронавирусом.

Так, регионам, которые смогут объявить свою территорию свободной от коронавируса, Москва готова предоставлять гранты. Но пока, увы, в стране едва ли найдется и один такой субъект.

Регионам же с ухудшающейся ситуацией по COVID-19 Голикова посоветовала активнее вводить ограничения с помощью системы QR-кодов. Например, только привитых граждан можно пускать на массовые мероприятия, если ситуация не улучшается – распространять коды и на другие сферы.

"Рекомендация регионам страны по введению мер по допуску граждан на массовые мероприятия только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию или ранее перенесенное в течение не более шести месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией с возможностью повышения лимита массовых мероприятий до 70% в закрытых помещениях", - сказала вице-премьер.

Голикова сообщила, что для достижения коллективного иммунитета нужно еще привить хотя бы одной дозой 35,9 млн человек и осуществить повторную вакцинацию переболевших более чем 6 месяцев или вакцинированных более чем 6 месяцев назад 7,6 млн.