Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за избитых в Перми пятиклассниц

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отдал первое поручение исполняющему обязанности главы СКР по Пермскому краю Дмитрию Анащенко. Он поручил возбудить уголовное дело из-за избиения двух пятиклассниц в Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее СКР региона сообщал о доследственной проверке.

Напомним, 3 октября в отдел полиции №7 Свердловского района Управления МВД России по Перми обратилась женщина с сообщением о том, что некий мужчина вел себя агрессивно по отношению к дочери и ее подруге.



Инцидент произошел около 17.00. Мужчина выловил школьниц у подъезда жилого дома и заявил, что они обижали его дочь. Испуганные девочки пытались объяснить, что ничего не сделали, однако разгневанный родитель не стал их слушать и ударил сперва одну девочку, а потом ее подругу. Все произошло под прицелом камеры видеонаблюдения, запись с которой попала в соцсети.

Дмитрий Анащенко возглавил следственный комитет после того, как днем 23 сентября прежнего главу СКР Сергея Сарапульцева нашли мертвым в собственной квартире. Произошло это после трагедии в пермском госуниверситете. Сразу после нее Пермский край посетил Александр Бастрыкин. По официальной информации, глава СКР выслушал доклады о ходе расследования и дал ряд конкретных указаний. Более того, после совещания от расследования отстранили многих местных следователей.