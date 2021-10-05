05 Октября 2021
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Спорт Центральный ФО
Марко Николич (2021) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Локомотив&quot;

"Локомотив" расстался с тренером Николичем, и. о. назначен Лоськов

Футбольный клуб "Локомотив" официально подтвердил уход Марко Николича с поста главного тренера.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с сербским наставником тренерский штаб команды также покинут помощники Радойе Смилянич и Горан Басарич. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен экс-футболист и тренер Дмитрий Лоськов.

42-летний Николич возглавил "Локомотив" в прошлом году. В сезоне-2020/21 "железнодорожники" заняли третье место в чемпионате России и выиграли Кубок страны. В данный момент команда находится в чемпионате на шестом месте, имея в активе 17 очков после 10 матчей.

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"Локомотив" расстался с тренером Николичем, и. о. назначен Лоськов

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Теги: футбол, Локомотив, Марко Николич, Дмитрий Лоськов



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