В Белом море тонет частное судно "Фаворит", экипаж пытается спастись

В Белом море терпит бедствие частное судно "Фаворит", на его борту в момент ЧП находилось пять человек. Экипаж подал сигнал бедствия, сообщив, что трюм заливает водой.

По некоторым данным, люди попытались спастись на плоту, который уже прибило к берегу. Неизвестно, находятся ли на нем все пятеро человек. Сообщается, что сейчас в районе ЧП сильный ветер и волны на море.

На место происшествия вылетел вертолет, ведется спасательная операция.