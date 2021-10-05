Попался на киселе: замначальника тюменского УФСИН подозревают в коррупции

В Тюменской области заместителя начальника регионального УФСИН России подозревают в коррупции, сообщили Накануне.RU в областном СКР.

Уголовные дела возбуждены по статьям "получение взятки", "получение взятки должностным лицом в значительном размере", "получение взятки должностным лицом в крупном размере". По версии следствия, на протяжении трех лет, начиная с 2015 по 2018 г. замначальника УФСИН получал взятки в виде денег и иного имущества от руководителя коммерческих организаций, способствуя заключению госконтрактов с учреждением на закупку ингредиентов для производства киселя по завышенным ценам.

"Тем самым он обеспечивал беспрепятственную приемку поставляемых ингредиентов и своевременное перечисление на расчетные счета вышеуказанных коммерческих организаций оплаты в рамках заключенных государственных контрактов. Общая сумма взяток составила свыше 370 тысяч рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый вину признает. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.