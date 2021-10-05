05 Октября 2021
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Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Врачи Нижневартовска заявили о достаточном количестве вакцин против коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют прививаться против гриппа тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Вопрос обсуждался на заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. По словам начальника ТО У Роспотребнадзора в Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе Азата Галиуллина, в городе растет число "ковидных" больных.

"Завершилась 39 неделя наблюдения. За весь период (с марта предыдущего года) на территории Нижневартовска зарегистрировано 9607 случаев заболевания COVID-19, за истекшую неделю - 133 заболевших, что на 17% выше, чем за предыдущую неделю. Наметилась тенденция увеличения заболеваемости среди детского населения", - доложил Азат Галиуллин.

Главврач нижневартовской городской детской поликлиники Татьяна Загинайко сообщила, что в течение последних трех недель врачи отмечают высокие цифры обращений в медучреждение. Под наблюдением педиатров на данный момент находятся 1522 ребенка, 110 из них имеют лабораторно подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции. Главврач нижневартовской окружной больницы и председатель думы Нижневартовска Алексей Сатинов отметил, что в "ковидном" госпитале" лечение получают два ребенка, шесть беременных женщин и две послеродовые пациентки. Занято 220 мест из 250, за последние сутки поступили 27 человек, выбыли - 22.

"Мы видим рост случаев госпитализации. К сожалению, увеличивается количество тяжелых случаев заболевания коронавирусом. Большинство поступивших в инфекционное отделение не были привиты против коронавируса", - пояснил Алексей Сатинов.

Самым эффективным способом защиты себя и окружающих она назвал вакцинацию и подчеркнул, что в Нижневартовске препараты есть в достаточном количестве. Чтобы поставить прививку необходимо обратиться в поликлинику.

За прошедшую неделю врачи взрослой поликлиники вакцинировали 2624 жителя города, первым компонентом – 1870, вторым – 854. Как рассказала и.о. главного врача БУ ХМАО-Югры "Нижневартовская городская поликлиника" Юлия Задворнова, стационарные и мобильные пункты вакцинации готовы принять всех желающих. Информация о режиме их работы размещена на сайте медучреждения. Продолжается прививочная кампания против гриппа. С начала сентября выполнено 42 620 прививок. Вакцину против гриппа получили 8189 детей.

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Врачи Нижневартовска заявили о достаточном количестве вакцин против коронавируса

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Теги: вакцина, коронавирус, спутник, прививка



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