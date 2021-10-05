Прокуратура передала дело "химмашевского стрелка" в суд

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Екатеринбурга, более известного как "химмашевский стрелок".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, мужчина обвиняется сразу по пяти статьям, среди которых: незаконное лишение человека свободы, угроза убийством, хулиганство, покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и умышленное повреждение чужого имущества.

Напомним, инцидент произошел 30 мая текущего года. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сначала полчаса удерживал в своей квартире на Химмаше соседа, пока тому не удалось высвободиться и сбежать. Позже мужчина вышел на балкон и открыл стрельбу. Осуществив несколько выстрелов, обвиняемый не только повредил 10 автомобилей, причинив тем самым ущерб на сумму свыше 1,5 млн рублей, но и подстрелил 9-летнюю девочку, находящуюся в авто со своими родителями.

При задержании он также осуществил четыре выстрела в представителей правоохранительных органов и три в сотрудников вневедомственной охраны, попав в одного из них.

Напомним, что во время обстрела школьница находилась в машине с родителями. Одна из пуль попала в автомобиль, ребенок получил ранение в живот. Известно, что ей пришлось удалить часть кишечника, также пуля задела позвоночник.

Устроившим стрельбу с балкона квартиры в Екатеринбурге оказался экс-полицейский Сергей Болков. Чкаловский районный суд отправил 48-летнего мужчину на два месяца под стражу. При этом ему переквалифицировали статью с "покушения на малолетнего" и "покушения на сотрудника правоохранительных органов" на "покушение на двух лиц".

Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

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