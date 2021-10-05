05 Октября 2021
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Спорт
Ашот Хачатурянц (2021) | Фото: Российский футбольный союз

У футбольной Российской Премьер-лиги сменился президент

У футбольной Российской Премьер-лиги (РПЛ) сменился президент.

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента РПЛ. Чиновник был утверждён во временной должности по итогам голосования. По словам Хачатурянц, есть определенный запрос на изменения в РПЛ, сообщает Р-Спорт. Он также отметил, что все клубы выразили ему доверие.

Отметим, что сегодня пост главы РПЛ официально покинул Сергей Прядкин, который возглавлял лигу с 2007 года (несмотря на то, что в марте 2020 года был переизбран на новый пятилетний срок).

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У футбольной Российской Премьер-лиги сменился президент

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Теги: футбол, Российская Премьер-лига, президент, должность, Ашот Хачатурянц, Сергей Прядкин



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