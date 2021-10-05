Власти Первоуральска повышают тариф на тепло перед заключением концессии

Дума Первоуральска пошла на повышение тарифа на теплоснабжение. Депутаты приняли решение, согласно которому, стоимость услуги вырастет на 9,1%. Сейчас все документы направлены в региональное правительство на согласование. Муниципальные чиновники не скрывают, что рост тарифа необходим для реализации запланированного концессионного соглашения, основным претендентом на которое выступает ПАО "Т Плюс" Виктора Вексельберга. Подробности - в материале Накануне.RU.

Дума Первоуральска приняла решение увеличить тариф на теплоснабжение сверх предельного индекса. Соответствующий документ был подготовлен по итогам заседания, состоявшегося 30 сентября. Сейчас муниципальные власти, согласно регламенту, обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, который должен согласовать рост тарифов.

"Обратиться к губернатору Свердловской области с инициативой об установлении для городского округа Первоуральск значения предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на период: с 01 июля 2022 года в размере 9,1%", - говорится в решении думы.

Согласно постановлению РЭК Свердловской области, с 1 июля 2021 года в Первоуральске стоимость гигакалории для населения установлена в размере 1969,4 рубля. Если решение думы пройдет все этапы согласования, через год жителям придется платить уже 2148,6 рубля. В среднем, трехкомнатная квартира, не оборудованная счетчиками, потребляет зимой около 2,5 гигакалорий. Таким образом, платеж может возрасти на 450 рублей в месяц. Справедливости ради следует добавить, что с 1 июля 2022 года в любом случае произошло бы ежегодное увеличение тарифов, но, в среднем, на 5%.

Депутат городской думы Первоуральска Эдуард Вольщин отметил, что решение о превышении предельных индексов было вынужденным, так как городские теплосети имеют очень высокий износ, аварийность растет от года к году.

"Сейчас обращение должна проверить РЭК Свердловской области и УФАС и только поле их положительного заключения будет установлен предельный индекс. Мы были вынуждены пойти на это непростое решение, так как каждый год растет количество аварий. На сегодняшний день после летних ремонтов часть теплотрасс еще не закопана, система постоянно рвется. Конечно, решение было принято в свете того, что предполагается концессия. Мы боимся, что через пять лет, если не начнем решать вопрос сейчас, нечего будет делать и некому будет делать", - рассказал Эдуард Вольщин.

Собеседник Накануне.RU добавил, что, по оценкам экспертов, доля муниципального бюджета и самих жителей в общей стоимости намечающегося концессионного соглашения не превысит 20%. Остальное финансирование возьмет на себя область и сам концессионер. При этом, депутат уточнил, что итогом этого должно стать существенное увеличение качества теплоснабжения.

Источник, близкий к РЭК Свердловской области, подтвердил, что действия муниципальных властей согласованы и в правительстве региона поддерживают решение, поэтому, вероятнее всего, проблем с его принятием не возникнет. При этом областной бюджет намерен софинансировать проект наряду с муниципальным, однако в каких пропорциях планируется разделить расходы, не уточнил.

Напомним, что конкурс на право заключения концессионного соглашения до сих пор не объявлен, причем администрация регулярно переносит сроки. Так, в начале лета чиновники обещали объявить конкурс до наступления осени, а заключить саму концессию до конца 2021 года. В дальнейшем решение вопроса и принятие непопулярного решения было отложено до проведения выборов, которые состоялись 19 сентября. Сейчас муниципальные власти снова вернулись к проблеме.

Эксперты полагают, что вопрос выбора концессионера уже также практически решен. Ни у кого не вызывает сомнений, что тепловые сети Первоуральска передадут дочерней структуре ПАО "Т Плюс" - "Первоуральские тепловые сети". Компания на протяжении длительного времени эксплуатирует систему теплоснабжения на правах аренды и не раз высказывала намерения участвовать в конкурсе. Ранее в администрации заявляли, что срок действия концессионного соглашения планируется установить до 2040 года, а на реализацию всех работ потребуется порядка 3-3,5 млрд руб., которые будут вложены в первые 7 лет.

Мы обратились за комментариями в администрацию Первоуральска и ПАО "Т Плюс", но на момент публикации ответов не последовало.