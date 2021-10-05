07 Октября 2021
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Союз МС-14 стыковка МКС (2019) | Фото:roscosmos.ru

"Союз" с "киноэкипажем" не смог автоматически состыковаться с МКС

При сближении корабля "Союз МС-19" с МКС система автоматической стыковки не сработала, поэтому стыковка пройдет в ручном режиме, это следует из трансляции, которую ведет Роскосмос.

На борту корабля находится командир, космонавт Антон Шкаплеров, вместо борт-инженера сегодня в его экипаже непрофессионалы – актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они прилетели на станцию, чтобы снять первый в истории по-настоящему космический художественный фильм – "Вызов".

На одной из предполетных пресс-конференции Шкаплеров, который уже бывал в космосе, говорил, что ему в этот раз будет чуть сложнее, поскольку Шипенко и Пересильд не являются профессиональными космонавтами, хотя и прошли минимальный курс обучения.

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"Союз" с "киноэкипажем" не смог автоматически состыковаться с МКС

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Теги: союз, стыковка, мкс



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Развитие сюжета:

Ранее 05.10.2021 21:40 Мск "Мне все еще кажется, что я сплю": Пересильд поделилась впечатлениями от полета на МКС

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Ранее 05.10.2021 12:07 Мск Первый в истории космический "киноэкипаж" стартовал на "Союзе" к МКС


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