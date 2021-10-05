"Союз" с "киноэкипажем" не смог автоматически состыковаться с МКС

При сближении корабля "Союз МС-19" с МКС система автоматической стыковки не сработала, поэтому стыковка пройдет в ручном режиме, это следует из трансляции, которую ведет Роскосмос.

На борту корабля находится командир, космонавт Антон Шкаплеров, вместо борт-инженера сегодня в его экипаже непрофессионалы – актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они прилетели на станцию, чтобы снять первый в истории по-настоящему космический художественный фильм – "Вызов".

На одной из предполетных пресс-конференции Шкаплеров, который уже бывал в космосе, говорил, что ему в этот раз будет чуть сложнее, поскольку Шипенко и Пересильд не являются профессиональными космонавтами, хотя и прошли минимальный курс обучения.