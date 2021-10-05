05 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Скорая помощь (2020) | Фото: Накануне.RU

В Первоуральске на ребенка упал железный забор, когда он строил шалаш

В Первоуральске в результате падения забора пострадал маленький ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 8-летний мальчик находился рядом с территорией спортивного комплекса и вместе с друзьями строил шалаш. В какой-то момент на него упала металлическая конструкция ограждения. Проходивший мимо мужчина помог ребенку выбраться из-под забора и вызвал "скорую помощь".

По предварительным данным, у пострадавшего зафиксирована гематома на лобной области и спине. Ребенок госпитализирован для дальнейшего лечения в одну из больниц Екатеринбурга.

Теперь прокуратура Первоуральска установит, на балансе какой организации находится данное железное ограждение. Также будет выясняться, кто отвечает за его надлежащее обслуживание.

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В Первоуральске на ребенка упал железный забор, когда он строил шалаш

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Теги: забор, ребенок, Первоуральск



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