В Первоуральске на ребенка упал железный забор, когда он строил шалаш

В Первоуральске в результате падения забора пострадал маленький ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 8-летний мальчик находился рядом с территорией спортивного комплекса и вместе с друзьями строил шалаш. В какой-то момент на него упала металлическая конструкция ограждения. Проходивший мимо мужчина помог ребенку выбраться из-под забора и вызвал "скорую помощь".

По предварительным данным, у пострадавшего зафиксирована гематома на лобной области и спине. Ребенок госпитализирован для дальнейшего лечения в одну из больниц Екатеринбурга.

Теперь прокуратура Первоуральска установит, на балансе какой организации находится данное железное ограждение. Также будет выясняться, кто отвечает за его надлежащее обслуживание.