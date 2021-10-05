05 Октября 2021
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Происшествия Крым
Сергей Аксенов (2017) | Фото: 1-krym.ru

Аксенов подтвердил, что в отношении главы Евпатории "проводятся следственные мероприятия"

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что в отношении главы Евпаторийского горсовета Олеси Харитоненко "проводятся следственные мероприятия". Однако он не уточнил, какой именно статус у главы города в деле. "В настоящее время правоохранительные органы проводят все необходимые действия", - написал Аксенов в Telegram-канале.

Он добавил: "Процесс усиления контроля над деятельностью должностных лиц всех уровней будет продолжен. Это постоянная системная работа, и никто не сможет уйти от ответственности, неприкасаемых нет".

Ранее СМИ сообщили, что Харитоненко, вероятно, станет фигуранткой уголовного дела о махинациях с земельными участками.

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Аксенов подтвердил, что в отношении главы Евпатории "проводятся следственные мероприятия"

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Теги: сергей аксенов, олеся харитоненко, махинации



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