Комитеты в думе Перми возглавили "единороссы"

05 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Всё расчищено для политического транзита?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Приволжский ФО Пермский край
Пермская городская дума, дума Перми (2015) | Фото: gorodperm.ru

Комитеты в думе Перми возглавили "единороссы"

Депутаты пермской городской думы на первом заседании думы нового созыва утвердили председателей думских комитетов. Все руководящие должности ожидаемо получили представители "Единой России", передает корреспондент Накануне.RU.

Так, комитет по вопросам градостроительства, планирования и развития возглавил Михаил Черепанов. Комитет по бюджету и налогам – Наталья Мельник., комитет по экономическому развитию – Арсен Болквадзе, комитет по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами – Михаил Бесфамильный, комитет по местному самоуправлению и регламенту – Василий Кузнецов, комитет по социальной политике – Наталья Рослякова, комитет по городскому хозяйству – Максим Спиридонов.

Также депутаты избрали председателя думы. Им стал Дмитрий Малютин. Его кандидатуру выдвинула фракция "Единая Россия".

Коммунисты предложили кандидатуру Геннадия Сторожева. В результате голоса распределились следующим образом: за Малютина - 29 голосов, за Сторожева - три человека. Первым заместителем председателя Пермской городской думы избрана Наталья Мельник. Еще одним замом стал "единоросс" Максим Спиридонов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Комитеты в думе Перми возглавили "единороссы"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: комитеты, пермская городская дума, Дмитрий Малютин, спикер гордумы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети