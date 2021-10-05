Комитеты в думе Перми возглавили "единороссы"

Депутаты пермской городской думы на первом заседании думы нового созыва утвердили председателей думских комитетов. Все руководящие должности ожидаемо получили представители "Единой России", передает корреспондент Накануне.RU.

Так, комитет по вопросам градостроительства, планирования и развития возглавил Михаил Черепанов. Комитет по бюджету и налогам – Наталья Мельник., комитет по экономическому развитию – Арсен Болквадзе, комитет по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами – Михаил Бесфамильный, комитет по местному самоуправлению и регламенту – Василий Кузнецов, комитет по социальной политике – Наталья Рослякова, комитет по городскому хозяйству – Максим Спиридонов.

Также депутаты избрали председателя думы. Им стал Дмитрий Малютин. Его кандидатуру выдвинула фракция "Единая Россия".

Коммунисты предложили кандидатуру Геннадия Сторожева. В результате голоса распределились следующим образом: за Малютина - 29 голосов, за Сторожева - три человека. Первым заместителем председателя Пермской городской думы избрана Наталья Мельник. Еще одним замом стал "единоросс" Максим Спиридонов.