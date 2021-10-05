Глава Среднего Урала создал рабочую группу по реализации КРТ в регионе

Правительство Свердловской области сформировало рабочую группу по реализации программы КРТ (комплексное развитие территории) или как ее привыкли называть свердловчане "Уральская реновация". Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.

В состав рабочей группы вошли министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов, министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов, а также представители МУГИСО, управления госохраны объектов культурного наследия и заместители министров. Замгубернатора Сергей Швиндт назначен председателем рабочей группы, а его замом стал министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков.

Напомним, что на прошлой неделе глава региона также подписал постановление, определяющее перечень данных и параметров, на которые будут ссылаться эксперты при обследовании и анализе района на стадии подготовки проекта КРТ. В марте он также подписал закон о КРТ, а наше издание подробно изучило текст документа. В начале года жители Екатеринбурга наконец получили список первых кварталов, которые затронет комплексное развитие территории, а жители этих районов поделились с Накануне.RU своими ожиданиями и опасениями.