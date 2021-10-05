Глава СК заинтересовался инцидентом с гибелью девочки-зацепера в Екатеринбурге
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом с гибелью девочки-зацепера в Екатеринбурге.
Напомним, подросток погибла под колесами трамвая: она ехала на сцепке между вагонами и упала на пути. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, школьница скончалась еще до приезда медиков.
Как сообщили Накануне.RU в СКР, в связи со случившимся Александр Бастрыкин дал поручение руководителю Следственного комитета по Свердловской области Михаилу Богинскому. Председатель СК России потребовал представить ему доклад о ситуации.
Ранее в ГИБДД Екатеринбурга просили откликнуться очевидцев гибели ребенка.