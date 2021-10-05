05 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область В России
александр бастрыкин председатель скр (2013) | Фото:

Глава СК заинтересовался инцидентом с гибелью девочки-зацепера в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом с гибелью девочки-зацепера в Екатеринбурге.

Напомним, подросток погибла под колесами трамвая: она ехала на сцепке между вагонами и упала на пути. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, школьница скончалась еще до приезда медиков.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в связи со случившимся Александр Бастрыкин дал поручение руководителю Следственного комитета по Свердловской области Михаилу Богинскому. Председатель СК России потребовал представить ему доклад о ситуации.

Ранее в ГИБДД Екатеринбурга просили откликнуться очевидцев гибели ребенка.

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Глава СК заинтересовался инцидентом с гибелью девочки-зацепера в Екатеринбурге

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Теги: зацепер, Бастрыкин, СК, Екатеринбург



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Ранее 05.10.2021 04:22 Мск В Екатеринбурге под колесами трамвая погибла девочка-зацепер


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