В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Часть пользователей жалуется на то, что вовсе не может получить доступ к своем кабинету в приложении, кому-то все же удалось зайти в него, но в приложении при этом не отражаются активные счета и карты.

Сбой произошел на фоне новостей о рекордном росте акций Сбера – сегодня они обновили исторический максимум и торговались по 350 руб. за бумагу.

Напомним, накануне глобальный сбой произошел в работе ряда крупнейших соцсетей и сервисов, в том числе Facebook, Instagram и WhatsApp.