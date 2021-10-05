05 Октября 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (2020) | Фото: правительственный портал Украины

Премьер Украины отказался от закупки газа в России - будет требовать сохранить надолго нынешний транзит

Украина не планирует переговоров с Россией о прямых закупках газа, заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль.
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В связи с запуском "Северного потока-2" и вероятным дальнейшим сокращением транзита через Украину, а также ростом мировых цен на газ и тарифов для украинских потребителей сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко сегодня на заседании согласительного совета депутатских фракций в Раде предложил перейти на прямые закупки газа у России. В Кремле заявили, что не против рассмотреть этот вопрос.

Однако Шмыгаль отверг эту возможность. И добавил, что Киев будет настаивать, чтобы Россия сохраняла транзит на сегодняшнем уровне минимум 15 лет (это 40 млрд кубометров в год). При этом почему контракт на транзит заключать можно, а контракт на закупку нельзя, Шмыгаль внятно не ответил.

С 1 октября "Газпром" перестал прокачивать газ в Венгрию через территорию Украины, что в перспективе лишает ее четверти нынешнего транзита. На Украине остались очень недовольны Венгрией, но там заявили, что Украина не должна вмешиваться со своим транзитом в энергетическую политику суверенных стран.

Официально Украина не импортирует природный газ из России с 2015 года. По факту же происходит отбор российского газа, но оформлено это как "реверс" из Европы, что технически невозможно, так как газ в трубе идет в одном направлении. За это "удовольствие" Украина переплачивает европейским компаниям, перекладывая расходы на плечи предприятий и населения.

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Премьер Украины отказался от закупки газа в России - будет требовать сохранить надолго нынешний транзит

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Теги: Украина, газ, транзит



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