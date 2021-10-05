05 Октября 2021
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Происшествия Крым
скр следственный комитет россии (2019) | Фото:СКР

СМИ: Члена Госсовета России Олесю Харитоненко подозревают в махинациях

СМИ сообщили о задержании главы муниципального образования Евпратория Олеси Харитоненко. Также, предположительно, свидетелем по ее делу проходит глава администрации города Роман Тихончук – с ним тоже ведутся следственные действия. В горсовете Евпатории проходят обыски. Источники сообщают, что сегодня же Харитоненко может быть избрана мера пресечения.

Источник ТАСС сообщил, что Харитоненко инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями после перевода земельного участка из рекреационной зоны в зону жилищного строительства и возведения многоэтажки. "Пока точно будет статья УК РФ 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") с использованием служебного положения. По сути ей вменяют то, что они изменили назначение земельного участка. Что было для рекреационной зоны, они вывели под жилищное [строительство] и построили многоэтажку", - сказал собеседник агентства.

Харитоненко возглавляет Евпаторию с 2014 года, с 2019 года она является председателем Совета муниципальных образований Крыма, в декабре 2020 года стала одним из двух представителей муниципальной власти в Госсовете России.

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СМИ: Члена Госсовета России Олесю Харитоненко подозревают в махинациях

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Теги: олеся харитоненко, евпатория, госсовет россии, махинации



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