05 Октября 2021
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Политика Свердловская область
Алексей Орлов (2021) | Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга собирается провести на строительном форуме целый день

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов намерен лично побывать на международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild.

Как рассказал сегодня мэр уральской столицы в своем Instagram, он запланировал посетить форум завтра, 6 октября. По его словам, это будет не протокольный визит, а плотная работа, которая займет практически весь день.

"Будет интересно и полезно, с нетерпением жду встречи со старыми знакомыми и новых знакомств. Наверняка итогом и этого форума станут новые проекты и идеи, которые сделают через несколько лет Екатеринбург еще лучше", - выразил надежду Алексей Орлов.

Мэр пожелал всем гостям 100+ успешной и приятной работы.

Напомним, мероприятие открылось сегодня в конгресс-центре "Екатеринбург-ЭКСПО".

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Мэр Екатеринбурга собирается провести на строительном форуме целый день

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Теги: Орлов, строительный форум, мэр, Екатеринбург



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