05 Октября 2021
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Общество В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в саратовской колонии

В Кремле знают о видео с пытками и изнасилованием заключенного, снятое, предположительно,  в тюремной больнице в Саратовской области. Если информация подтвердится, это будет поводом для серьезного разбирательства, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Также стало известно, что Генпрокуратура начала проверку соблюдения прав осужденных в колониях УФСИН в Саратовской области, заявили в надзорном ведомстве.

О проведении внутреннего расследования заявили и в пресс-бюро ФСИН.

Стоит отметить, что правозащитная организация Gulagu.net опубликовала шокирующие кадры, снятые, предположительно, самими сотрудниками колоний и других силовых ведомств, не только в Саратовской области. Правозащитники говорят, что пытки и изнасилования заключенных - явление системное и регулярное и относится далеко не только к Саратовской области.

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В Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в саратовской колонии

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Теги: пытки, изнасилования, фсин, колония, кремль, проверка, расследование



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