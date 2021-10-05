В Кремле одобрили все меры, принимаемые регионами для роста вакцинации

В Кремле считают, что высокая заболеваемость и смертность от коронавируса связаны с недостаточным уровнем вакцинации.

"Действительно, цифры очень плохие, это вызывает обеспокоенность. А главная причина - это недостаточный уровень вакцинированности", - цитирует ТАСС пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Он пояснил, что "вирус становится злее, а уровень вакцинированности недостаточен". По словам Пескова, "как правило, тяжело болеют и, к сожалению, умирают те, кто не сделал прививку".

Также власти не намерены ограничивать регионы в стимулировании граждан делать прививки: "Здесь хороши все методы, которые будут способствовать росту понимания необходимости вакцинации. Все меры, действительно, хороши. Каждый регион имеет полномочия на то, чтобы продиктовать свои меры".