Константин Бабкин: Доля российской техники на внутреннем рынке сельхозмашин должна вырасти до 80% к 2025 году

Производство сельхозтехники в этом году выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, его объем сегодня составляет 183 млрд руб. Такие данные привел президент ассоциации "Росспецмаш", лидер "Партии Дела" Константин Бабкин на восьмом Российском агротехническом форуме, который проходит сегодня в Москве.

Экспорт сельхозмашин на текущий момент увеличился на 7%. "Но растем не только мы, растет и импорт. Несмотря на достижения нашей отрасли, доля российской техники на внутреннем рынке в 2021 году снизилась с 58 до 52%", – добавил Константин Бабкин. При этом есть задача увеличить эту долю до 80% к 2025 году, поэтому у сельхозмашиностроителей "впереди много работы", подчеркнул он.

Среди позитивных тенденций в отрасли Бабкин отметил и рост количества стран-импортеров сельхозтехники из России – теперь их 56. В целом экспортные поставки по сравнению с 2020-м годом увеличились на 43%, а в страны ЕС – на 50%. Производители сельхозтехники за год освоили новые рынки и теперь поставляют продукцию в Австралию, ОАЭ, Эфиопию и Данию. "Что касается последних трех стран, то я думал, что это отдаленная перспектива, но это уже происходит, с чем поздравляю всех участников рынка", – сказал глава Ассоциации.

Сельхозмашиностроители вместе с тем считают, что для совершения более качественного рывка отрасли необходима полноценная поддержка государства. В частности участники рынка просят предусмотреть в бюджете на 2022-2024 гг. ежегодное финансирование постановления №1432 в размере 16 млрд руб.

"Это самая эффективная и успешная программа, которая действует уже около шести лет. И хотя средства на нее выделялись, постоянно висел вопрос, будет ли она дофинансирована. В этом году на программу выделено 10 млрд руб., не хватает еще 6 млрд – пока нет дофинансирования. Традиционная просьба к правительству – в полном объеме обеспечить финансирование этой субсидии", – подчеркнул Константин Бабкин.