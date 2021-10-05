Константин Бабкин: Доля российской техники на внутреннем рынке сельхозмашин должна вырасти до 80% к 2025 году

05 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Всё расчищено для политического транзита?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Российский агротехнический форум (2021) | Фото: Накануне.RU

Константин Бабкин: Доля российской техники на внутреннем рынке сельхозмашин должна вырасти до 80% к 2025 году

Производство сельхозтехники в этом году выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, его объем сегодня составляет 183 млрд руб. Такие данные привел президент ассоциации "Росспецмаш", лидер "Партии Дела" Константин Бабкин на восьмом Российском агротехническом форуме, который проходит сегодня в Москве.

Экспорт сельхозмашин на текущий момент увеличился на 7%. "Но растем не только мы, растет и импорт. Несмотря на достижения нашей отрасли, доля российской техники на внутреннем рынке в 2021 году снизилась с 58 до 52%", – добавил Константин Бабкин. При этом есть задача увеличить эту долю до 80% к 2025 году, поэтому у сельхозмашиностроителей "впереди много работы", подчеркнул он.

Среди позитивных тенденций в отрасли Бабкин отметил и рост количества стран-импортеров сельхозтехники из России – теперь их 56. В целом экспортные поставки по сравнению с 2020-м годом увеличились на 43%, а в страны ЕС – на 50%. Производители сельхозтехники за год освоили новые рынки и теперь поставляют продукцию в Австралию, ОАЭ, Эфиопию и Данию. "Что касается последних трех стран, то я думал, что это отдаленная перспектива, но это уже происходит, с чем поздравляю всех участников рынка", – сказал глава Ассоциации.

Сельхозмашиностроители вместе с тем считают, что для совершения более качественного рывка отрасли необходима полноценная поддержка государства. В частности участники рынка просят предусмотреть в бюджете на 2022-2024 гг. ежегодное финансирование постановления №1432 в размере 16 млрд руб.

"Это самая эффективная и успешная программа, которая действует уже около шести лет. И хотя средства на нее выделялись, постоянно висел вопрос, будет ли она дофинансирована. В этом году на программу выделено 10 млрд руб., не хватает еще 6 млрд – пока нет дофинансирования. Традиционная просьба к правительству – в полном объеме обеспечить финансирование этой субсидии", – подчеркнул Константин Бабкин.

Российский агротехнический форум(2021)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Константин Бабкин: Доля российской техники на внутреннем рынке сельхозмашин должна вырасти до 80% к 2025 году

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Константин Бабкин, Российский агротехнический форум, Партия Дела



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети