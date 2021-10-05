Путин уже не на самоизоляции, день рождения отметит с семьей - Кремль

Владимир Путин проведет свой день рождения в кругу родных и близких, поскольку он уже не находится на самоизоляции, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Насколько мне известно, у него [Путина] есть рабочие планы в этот день, несмотря на день рождения", - заявил Песков. 7 октября президенту исполнится 69 лет.

"Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит, так бывает чаще всего", - отметил пресс-секретарь. Он пояснил, что у главы государства "сейчас уже нет такой особой самоизоляции", на которую он уходил в середине сентября из-за случаев коронавируса в его близком окружении.