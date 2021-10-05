В Белоруссии в ДТП погиб вице-губернатор Ивановской области

Вице-губернатор Ивановской области Сергей Коробкин погиб в ДТП в Белоруссии. Власти региона уже подтвердили трагическое событие – на сайте правительства области опубликован некролог.

"Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, региональное правительство выражают глубокие соболезнования родным и близким, коллегам в связи с трагической гибелью заместителя председателя правительства Ивановской области Сергея Михайловича Коробкина. Сергей Коробкин – настоящий профессионал своего дела, всю свою жизнь посвятивший самой созидательной профессии – строительству", - говорится в сообщении.

В правительстве Ивановской области Коробкин курировал строительную отрасль, газификацию, ЖКХ.

По данным агентства "БелТА", ЧП проищошло в Шумилинском районе Витебской области, на 68-м километре дороги Витебск-Полоцк-граница Латвии. По данным Госавтоинспекции, Mitsubishi Outlander выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. 62-летний Коробкин скончался в больнице.