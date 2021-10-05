Наталья Комарова поддержала кандидатуру Андрея Трубецкого-главы Сургутского района на второй срок

Губернатор Югры Наталья Комарова поддержала кандидатуру Андрея Трубецкого. Как передает корреспондент Накануне.RU, его полномочия должны были завершиться в конце октября и сейчас речь идет о работе Трубецкого на посту главы Сургутского района на второй срок.

"Хочу отметить, что по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления под вашим руководством команда добилась пятой позиции в рейтинге муниципалитетов автономного округа. Это тем более важно, что в 2016 году это была 18 позиция. Несколько лет подряд муниципалитет занимает первую позицию в инвестиционном рейтинге. Это крайне динамичный показатель, и удерживая этот уровень, совершенно очевидно, что команда и жители Сургутского района прилагают немало усилий, чтобы развиваться в этом отношении", – отметила Наталья Комарова, выразив особую благодарность Трубецкому за работу по решению вопроса расселения балков.

При этом губернатор отметила, что есть вопросы, которые требуют решения. По словам губернатора, одним из них является проблема аварийного жилья. В Сургутском районе сегодня свыше 300 тыс. кв. м, подлежащих расселению, и не менее 100 тыс. кв. м. – в перспективе. Комарова отметила, что важно совместно с властями округа и муниципалитета принимать решения, которые позволили бы освободиться от этого исторического наследия. Также губернатор сделала акцент на вопросе, связанном с организацией пассажирских перевозок, повышению их качества и развитии проектов для молодежи.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой подробно доложил губернатору об итогах работы за пять лет.

"Сургутский район принимает участие в реализации пяти национальных проектов, четыре года подряд растет численность населения, за отчетный период рост на 4 тыс. человек. Превышение рождаемости над смертностью в два с половиной раза. Объем инвестиций в основной капитал на одного человека увеличился на 12%. Пять лет подряд район занимает первое место в инвестрейтинге Югры. За отчетный период количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось в 2,3 раза. Рост поступлений в бюджет района в 2,5 раза или на 180 млн руб. Для нас это важно, потому как еще в 2014-2015 годы мы и по количеству, и по налоговым поступлениям были на последнем, 22-ом месте в Югре", – сказал Андрей Трубецкой.

Бюджет района за отчетный период вырос на 5,5 млрд руб. или 58%, собственные доходы выросли на 1,2 млрд руб или на 31%.Также мэр остановился на таких важных вопросах, как обеспеченность чистой питьевой водой, строительство спортивных объектов, нового жилья, развития сельского хозяйства, организации транспортных маршрутов и других.

После доклада глава района подчеркнул, что ему важно мнение губернатора, он поинтересовался, поддержит ли Комарова его кандидатуру. "Хотел бы считать себя командным игроком", – обратился он к губернатору.

Губернатор ответила положительно, акцентировав, что результаты Сургутского района сегодня видны каждому. Она пожелала главе успехов в дальнейшей работе.