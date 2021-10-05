05 Октября 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Андрей Трубецкой, Наталья Комарова (2021) | Фото: gov.admhmao.ru

Наталья Комарова поддержала кандидатуру Андрея Трубецкого-главы Сургутского района на второй срок

Губернатор Югры Наталья Комарова поддержала кандидатуру Андрея Трубецкого. Как передает корреспондент Накануне.RU, его полномочия должны были завершиться в конце октября и сейчас речь идет о работе Трубецкого на посту главы Сургутского района на второй срок.

"Хочу отметить, что по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления под вашим руководством команда добилась пятой позиции в рейтинге муниципалитетов автономного округа. Это тем более важно, что в 2016 году это была 18 позиция. Несколько лет подряд муниципалитет занимает первую позицию в инвестиционном рейтинге. Это крайне динамичный показатель, и удерживая этот уровень, совершенно очевидно, что команда и жители Сургутского района прилагают немало усилий, чтобы развиваться в этом отношении", – отметила Наталья Комарова, выразив особую благодарность Трубецкому за работу по решению вопроса расселения балков.

комарова, трубецкой(2021)|Фото: gov.admhmao.ru

При этом губернатор отметила, что есть вопросы, которые требуют решения. По словам губернатора, одним из них является проблема аварийного жилья. В Сургутском районе сегодня свыше 300 тыс. кв. м, подлежащих расселению, и не менее 100 тыс. кв. м. – в перспективе. Комарова отметила, что важно совместно с властями округа и муниципалитета принимать решения, которые позволили бы освободиться от этого исторического наследия. Также губернатор сделала акцент на вопросе, связанном с организацией пассажирских перевозок, повышению их качества и развитии проектов для молодежи.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой подробно доложил губернатору об итогах работы за пять лет.

трубецкой(2021)|Фото: gov.admhmao.ru

"Сургутский район принимает участие в реализации пяти национальных проектов, четыре года подряд растет численность населения, за отчетный период рост на 4 тыс. человек. Превышение рождаемости над смертностью в два с половиной раза. Объем инвестиций в основной капитал на одного человека увеличился на 12%. Пять лет подряд район занимает первое место в инвестрейтинге Югры. За отчетный период количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось в 2,3 раза. Рост поступлений в бюджет района в 2,5 раза или на 180 млн руб. Для нас это важно, потому как еще в 2014-2015 годы мы и по количеству, и по налоговым поступлениям были на последнем, 22-ом месте в Югре", – сказал Андрей Трубецкой.

Наталья Комарова, Андрей Трубецкой(2021)|Фото: facebook.com/profile.php?id=100026248634303

Бюджет района за отчетный период вырос на 5,5 млрд руб. или 58%, собственные доходы выросли на 1,2 млрд руб или на 31%.Также мэр остановился на таких важных вопросах, как обеспеченность чистой питьевой водой, строительство спортивных объектов, нового жилья, развития сельского хозяйства, организации транспортных маршрутов и других.

После доклада глава района подчеркнул, что ему важно мнение губернатора, он поинтересовался, поддержит ли Комарова его кандидатуру. "Хотел бы считать себя командным игроком", – обратился он к губернатору.

Губернатор ответила положительно, акцентировав, что результаты Сургутского района сегодня видны каждому. Она пожелала главе успехов в дальнейшей работе.

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Наталья Комарова поддержала кандидатуру Андрея Трубецкого-главы Сургутского района на второй срок

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Теги: Андрей Трубецкой, глава Сургутского района, Наталья Комарова, второй срок



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