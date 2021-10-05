05 Октября 2021
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Общество Москва
Дмитрий Хохлов (2021) | Фото: Василий Пономарев / Sportbox.ru

Суд перенес на февраль рассмотрение иска тренера Хохлова к Facebook

Солнцевский районный суд Москвы отложил до 7 февраля 2022 года рассмотрение иска футбольного тренера и экс-игрока сборной России Дмитрия Хохлова к социальной сети Facebook, сообщили в пресс-службе суда.

"Судом удовлетворено ходатайство представителя истца об извещении Facebook Ink в соответствии с Конвенцией от 15 ноября 1965 года О вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам", - пояснили в пресс-службе.

Хохлов возмущен тем, что алгоритмы Facebook, плохо обученные русскому языку, воспринимают фамилию тренера как пренебрежительное обращение к украинцам в родительном падеже и постоянно банят его.

"Ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю", - цитирует Хохлова "Октагон".

Мужчина требует прекратить его дискриминацию и компенсировать ему моральный ущерб.

"В производство Солнцевского районного суда г Москвы поступило исковое заявление Хохлова Дмитрия Валерьевича к Facebook Inc. об обязании ответчика разблокировать все упоминания фамилии истца в постах и комментариях в принадлежащей ответчику социальной сети Фейсбук. Сумму морального вреда истец оценивает в 150 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

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Суд перенес на февраль рассмотрение иска тренера Хохлова к Facebook

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Теги: дмитрий хохлов, иск, суд, facebook, соцсеть, алгоритмы, бан, оскорбление



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