Суд перенес на февраль рассмотрение иска тренера Хохлова к Facebook

Солнцевский районный суд Москвы отложил до 7 февраля 2022 года рассмотрение иска футбольного тренера и экс-игрока сборной России Дмитрия Хохлова к социальной сети Facebook, сообщили в пресс-службе суда.

"Судом удовлетворено ходатайство представителя истца об извещении Facebook Ink в соответствии с Конвенцией от 15 ноября 1965 года О вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам", - пояснили в пресс-службе.

Хохлов возмущен тем, что алгоритмы Facebook, плохо обученные русскому языку, воспринимают фамилию тренера как пренебрежительное обращение к украинцам в родительном падеже и постоянно банят его.

"Ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю", - цитирует Хохлова "Октагон".

Мужчина требует прекратить его дискриминацию и компенсировать ему моральный ущерб.

"В производство Солнцевского районного суда г Москвы поступило исковое заявление Хохлова Дмитрия Валерьевича к Facebook Inc. об обязании ответчика разблокировать все упоминания фамилии истца в постах и комментариях в принадлежащей ответчику социальной сети Фейсбук. Сумму морального вреда истец оценивает в 150 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.