Представитель "Партии Дела" возглавил совет депутатов Лешуконского поселения Архангельской области

Представитель "Партии Дела" Денис Федоров возглавил совет депутатов Лешуконского поселения, он заслуженно получил поддержку не только однопартийцев, но и представителей других политических объединений.

Лидер "Партии Дела" в Архангельской области Диана Рудницкая отметила, что Дениса Федорова знают по его многолетней общественной работе, он реализовал большое количество инициатив в рамках местного территориального общественного самоуправления. Так, с 2017 года в Лешуконском появилось несколько километров пешеходных дорожек, отремонтирован переход через трубы отопления между улицами Новоселова и Бобрецова, уложены плиты для подъезда к домам по улице Ущельской. Также при участии Дениса Федорова, активистов "Партии Дела" и неравнодушных лешуконцев сейчас достраивается линия электропередач вдоль пешеходной дорожки по улице Полевой, удобно соединяющей ТОС и центр села.

Также Денис Федоров известен как борец за природу родного края.