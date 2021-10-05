"Боги. Короли. Огонь. Кровь": HBO Max показал первый трейлер сериала-приквела "Игры престолов"

HBO Max опубликовал первый трейлер сериала-приквела "Игры престолов". "Дом Дракона" будет рассказывать о событиях, происходивших в Вестеросе за 200 лет до сюжета основного проекта – во времена правления дома Таргариенов.

Слоган нового проекта: "Боги. Короли. Огонь. Кровь".

Известно, что в основу сценария нового сериала легли сюжетные линии цикла "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Между тем, создатели "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайс уже не будут иметь отношения к новому проекту. Шоураннерами станут британский режиссер Мигель Сапочник (он снимал несколько эпизодов "Игры престолов", также участвовал в таких проектах как "Доктор Хаус", "Под куполом", "Настоящий детектив") и американский сценарист Райан Кондал, на счету пока нет громких проектов ("Рэмпейдж", "Геракл").