07 Октября 2021
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Дом дракона HBO (2019) | Фото:HBO

"Боги. Короли. Огонь. Кровь": HBO Max показал первый трейлер сериала-приквела "Игры престолов"

HBO Max опубликовал первый трейлер сериала-приквела "Игры престолов". "Дом Дракона" будет рассказывать о событиях, происходивших в Вестеросе за 200 лет до сюжета основного проекта – во времена правления дома Таргариенов.

Слоган нового проекта: "Боги. Короли. Огонь. Кровь".

Известно, что в основу сценария нового сериала легли сюжетные линии цикла "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Между тем, создатели "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайс уже не будут иметь отношения к новому проекту. Шоураннерами станут британский режиссер Мигель Сапочник (он снимал несколько эпизодов "Игры престолов", также участвовал в таких проектах как "Доктор Хаус", "Под куполом", "Настоящий детектив") и американский сценарист Райан Кондал, на счету пока нет громких проектов ("Рэмпейдж", "Геракл").

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"Боги. Короли. Огонь. Кровь": HBO Max показал первый трейлер сериала-приквела "Игры престолов"

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Теги: дом дракона, игра престолов, трейлер, сериал, hbo max



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