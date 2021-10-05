05 Октября 2021
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Общество Свердловская область
судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

Свердловские приставы просят помощи в розыске шестилетней девочки

Главное управление федеральной службы судебных приставов по Свердловской области просит уральцев помочь в поисках шестилетнего ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУФССП, в рамках розыскного дела устанавливается местонахождение Варвары Б. 2014 года рождения. По имеющейся у приставов информации, ребенок в настоящее время может проживать со своим отцом Андреем Б. 1979 года рождения.

Всех, у кого есть любая информация о ребенке или с кем находится девочка, просят сообщить об этом в Сысертское районное отделение судебных приставов по телефону: 8-922-228-59-57.

Розыск ребенка в Сысерти(2021)|Фото: Главное управление ФССП России по Свердловской области

Как заверили в ведомстве, анонимность гарантируется.

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Свердловские приставы просят помощи в розыске шестилетней девочки

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Теги: приставы, девочка, розыск, Свердловская область



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