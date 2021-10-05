В сети появилось видео задержания Саакашвили во время застолья

Грузинские СМИ опубликовали кадры задержания экс-президента страны Михаила Саакашвили. Сотрудник правоохранительных органов надевает на него наручники прямо во время застолья, после чего экс-президент Грузии еще успевает выпить что-то из рюмки. На столе видны закуски и бутылка с алкоголем.

Саакашвили задержали 1 октября – накануне парламентских выборов в Грузии. Предположительно, за несколько дней до этого он нелегально пересек границу и находился в стране.

Бывший глава Грузии находился в розыске по нескольким уголовным делам, в том числе его обвиняют в превышении полномочий, ему грозит тюремный срок.

Сейчас Саакашвили находится в СИЗО, где объявил голодовку. Также он пишет письма, в которых называет себя "личным узником Путина". Примечательно, что в России он не в розыске, в отличие от Украины.