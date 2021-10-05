ФСИН проведет проверку информации о пытках и изнасилованиях в тюремной больнице в Саратовской области

Федеральная служба исполнения наказаний начала служебную проверку материалов, опубликованных правозащитным сайтом Gulagu.net о пытках и изнасилованиях заключенных в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-бюро ведомства.

"В сети Интернет была опубликована видеозапись с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины. Автор публикации утверждает, что данная видеозапись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. Для проверки достоверности информации в Саратовскую область директором ФСИН России Александром Калашниковым была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России", - сообщает пресс-бюро службы.

Проверка находится на особом контроле руководства ФСИН России, добавили в пресс-бюро.

Ранее основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что организация получила в распоряжение и вывезла из России более 1000 видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областей.

Среди них – материалы о предположительном применении пыток в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

По словам Осечкина, на кадрах запечатлено, как заключенных раздевают догола, связывают, избивают, совершают в отношении них сексуальное насилие. "Это носило системный характер. Людей били, насиловали, истязали, и все происходящее снималось на видео", - сказал Осечкин.

Он добавил, что в ближайшее время видеоматериалы будут поэтапно опубликованы.