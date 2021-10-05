СМИ сообщили о задержании в Крыму главы Евпатории

В Крыму силовики задержали главу Евпатории Романа Тихончука, сейчас с ним проводятся следственные действия, передает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Мэру вменяются три статьи: организация преступного сообщества, злоупотребление полномочиями и мошенничество. Один из источников добавил, что в правоохранительные органы вызвали и главу одноименного муниципального образования Олесю Харитоненко, ее статус пока не известен.

Агентство отмечает, что Харитоненко – одна из двух представителей муниципалитетов, вошедших в обновленный Госсовет России. Она возглавляет муниципалитет с 2014 года.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, курировавшего ФЦП по развитию полуострова, возникли вопросы и к ряду руководящих чиновников администраций курортных городов, в том числе Евпатории.