05 Октября 2021
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Общество В России
квартира, жилье (2021) | Фото: фонд святой Екатерины

Семьи с детьми могут освободить от налога при продаже жилья

Минфин разработал законопроект, которым предлагается освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья. Соответствующие поправки предлагается внести в Налоговый кодекс. Такое поручение Правительству ранее дал президент Владимир Путин.

В настоящее время платить НДФЛ с продажи квартиры не нужно, если срок владения ей превышает пять лет. В противном случае собственник должен заплатить 13%. Это требование могут отменить, если в семье минимум двое детей до 18 лет (или до 24 лет, если они обучаются очно).

Впрочем, есть одно важное условие льготы: в течение года необходимо направить средства, полученные от продажи жилья, на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий.

Льгота обставляется рядом и других условий. Общая площадь нового жилья или его кадастровая стоимость должна превышать общую площадь проданного жилья или его кадастровую стоимость. Также кадастровая стоимость проданного жилья независимо от размера продаваемой доли налогоплательщика не должна превышать 50 млн рублей. При этом налогоплательщику, его супругу (супруге) и детям на дату продажи жилья не должно принадлежать совокупно более 50% прав на иное, более дорогое жилье.

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Семьи с детьми могут освободить от налога при продаже жилья

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Теги: жилье, налог, семьи с детьми



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