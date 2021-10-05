Свердловские полицейские спасли заблудившегося в лесу грибника и подарили ему прибор GPS

В Свердловской области полицейские спасли пропавшего в лесу дедушку.

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Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, 82-летний мужчина потерялся в районе поселке Большой Исток, что в окрестностях Екатеринбурга. Пенсионер ушел в лес за грибами и заблудился. Вечером того же дня в территориальном ОВД приняли заявление о пропаже и незамедлительно приступили к поискам.

"Ситуацию осложняло то, что любитель тихой охоты страдает потерей памяти и уйти мог куда угодно. Личный состав подразделения в количестве 30 человек был поднят по тревоге. Тщательная проверка местности вскоре дала положительный результат. Леонида Пантелеевича, так зовут грибника, живого и здорового, но порядком продрогшего, силовики обнаружили в лесопарковой зоне недалеко от аэропорта Уктус, куда он забрел в надежде выйти на дорогу. Удача в поиске улыбнулась участковому уполномоченному полиции Данилу Шангарееву, о чем он тут же сообщил семье разыскиваемого.

Дедушку благополучно вернули домой, его родственники выразили искреннюю благодарность представителям МВД. Для того, чтобы в будущем мужчина, уходя за дарами природы, не терялся, ему подарили прибор GPS. Сам спасенный пообещал больше не теряться. Отмечу, что с начала 2021 года свердловские полицейские нашли уже 299 человек, находившихся в розыске", - добавил полковник Горелых.