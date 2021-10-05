В Новом Уренгое из-за тумана задерживаются рейсы

Новоуренгойская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, авиакомпании оказывают услуги пассажирам в соответствии с федеральными авиационными правилами.

"По причине неприбытия воздушных судов задерживаются следующие регулярные рейсы из аэропорта города. Рейс авиакомпании "ЮТэйр" UT-1012 сообщением Новый Уренгой-Уфа. Рейс авиакомпании "Ямал" YC-317 сообщением Новый Уренгой-Омск", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В Новом Уренгое сегодня из-за тумана ушел на запасной аэродром в Сургуте самолет авиакомпании "ЮТэйр", летевший из Уфы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.





