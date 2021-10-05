05 Октября 2021
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Наука и техника В России
Юлия Пересильд (2021) | Фото: instagram.com/juliaperesild

Первый в истории космический "киноэкипаж" стартовал на "Союзе" к МКС

С космодрома Байконур стартовал "Союз МС-19", на борту которого находится космонавт Антон Шкаплеров и съемочная группа фильма "Вызов" – актриса Юрия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Это первый в истории планеты полет киношников в космос.

Экипаж пробудет на МКС 12 дней, из них 10, как ожидается, будут проходить съемки.

Пуск пилотируемого корабля "Союз МС-19" с космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплероввым, актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко(2021)|Фото: Госкорпорация "Роскосмос"

Пуск пилотируемого корабля "Союз МС-19" с космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплероввым, актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко(2021)|Фото: Госкорпорация "Роскосмос"

На предполетной пресс-конференции Шкаплеров рассказал, что сразу после прилета он вместе с Олегом Новицким (командиром текущей экспедиции МКС – прим. ред.) займется переустановкой ложементов и другого оборудования с борта одного корабля на другой, так как экипаж будет добираться на Землю другим "бортом", а многие части кабины являются индивидуальными.

Режиссер Клим Шипенко рассказал некоторые подробности о первом художественном фильме, съемки которого пройдут в космосе. "Это будет драма. Понятная, жизненная, основанная на нашем опыте. Фильм должен быть близок и понятен всем людям, тем, кто никогда не летал в космос. В основе фильма история, когда простому человеку, никак не соприкасавшемуся с космической сферой, предлагают полететь на станцию МКС и спасти жизнь космонавту", - говорит Шипенко. Он добавил, что и он, и другие космонавты тоже будут принимать участие в съемках как актеры. Правда, космонавтам ничего играть не придется – это будет камео.

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Первый в истории космический "киноэкипаж" стартовал на "Союзе" к МКС

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Теги: мкс, юлия пересильд, клим шипенко, старт, союз, съемочная группа, съемки, экипаж



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