Первый в истории космический "киноэкипаж" стартовал на "Союзе" к МКС

С космодрома Байконур стартовал "Союз МС-19", на борту которого находится космонавт Антон Шкаплеров и съемочная группа фильма "Вызов" – актриса Юрия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Это первый в истории планеты полет киношников в космос.

Экипаж пробудет на МКС 12 дней, из них 10, как ожидается, будут проходить съемки.

На предполетной пресс-конференции Шкаплеров рассказал, что сразу после прилета он вместе с Олегом Новицким (командиром текущей экспедиции МКС – прим. ред.) займется переустановкой ложементов и другого оборудования с борта одного корабля на другой, так как экипаж будет добираться на Землю другим "бортом", а многие части кабины являются индивидуальными.

Режиссер Клим Шипенко рассказал некоторые подробности о первом художественном фильме, съемки которого пройдут в космосе. "Это будет драма. Понятная, жизненная, основанная на нашем опыте. Фильм должен быть близок и понятен всем людям, тем, кто никогда не летал в космос. В основе фильма история, когда простому человеку, никак не соприкасавшемуся с космической сферой, предлагают полететь на станцию МКС и спасти жизнь космонавту", - говорит Шипенко. Он добавил, что и он, и другие космонавты тоже будут принимать участие в съемках как актеры. Правда, космонавтам ничего играть не придется – это будет камео.