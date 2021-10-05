05 Октября 2021
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Общество В России
Тимур Бекмансуров (2021) | Фото: vk.com/id670600029

СПЧ направил Мишустину предложения по предотвращению расстрелов в учебных заведениях

Постоянная комиссия Совета по правам человека при президенте РФ направила премьеру РФ предложения по предотвращению расстрелов в учебных заведениях, сообщается на сайте СПЧ.

После трагедий в Казани и Перми комиссия СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы провела консультации со специалистами в области психологии, педагогики и безопасности и оформила их в виде предложений.

СПЧ предлагает:

⇒ разработать и принять единый федеральный стандарт безопасности образовательных учреждений;

⇒ внести в программы подготовки будущих педагогов и в курсы повышения квалификации действующих преподавателей формирование навыков по специальным разделам психологии и необходимым "поведенческим алгоритмам" в экстренных ситуациях;

⇒ разработать и принять концепцию психологической поддержки в системе среднего и высшего образования, предусматривающую выявление детей и подростков с отклонениями в поведении;

⇒ усилить слежку за гражданами в рамках системы "Безопасный город" и его аналогов, чтобы выявлять потенциально опасное поведение;

⇒ усилить контроль за оборотом оружия с учетом советского и зарубежного опыта;

⇒ рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за пропаганду насилия среди несовершеннолетних.

Впрочем, все эти меры направлены на следствия, а не причины. О СМИ и соцсетях, где полно насилия, не сказано ни слова. Только последний пункт относится к информационной политике государства.

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СПЧ направил Мишустину предложения по предотвращению расстрелов в учебных заведениях

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Теги: СПЧ, насилие



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