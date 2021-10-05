07 Октября 2021
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Глава УГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин (2018) | Фото: УМВД по Тюменской области

Арестованный за взятки экс-глава тюменского ГИБДД признал свою вину

Арестованный за взятки экс-глава тюменского ГИБДД Александр Селюнин полностью признал свою вину. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Селюнину предъявлены обвинения в получении взятки в значительном размере за общее покровительство и попустительство по службе, а также в получении должностным лицом через посредника взятки в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя.

По данным следствия, с июня по ноябрь 2020 г. Селюнин через посредника, которым стал его близкий знакомый, построил на своем земельном участке придомовой комплекс. Работы он оплатил деньгами, которые получил в качестве взяток от иностранцев за получение водительских удостоверений. Общая сумма взяток составила более 600 тыс. руб.

"В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму 3 млн 670 тыс. р. Допрошено свыше 50 человек. Проведены обыски в его жилище, а также в служебном кабинете. Изъята и изучена вся необходимая документация, связанная с незаконной выдачей водительских удостоверений взяткодателям", - говорится в сообщении СКР.

В следкоме добавили, что действиям всех фигурантов, в том числе взяткодателей и посредника, дана юридическая оценка. Все они привлечены к уголовной ответственности. После утверждения обвинительного заключения дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее сообщалось о продлении ареста Селюнину. Его продержат под стражей до 25 ноября.

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Арестованный за взятки экс-глава тюменского ГИБДД признал свою вину

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Теги: Александр Селюнин, ГИБДД, арест, взятка



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