В России за сутки от COVID-19 скончалось почти 900 человек – это рекорд с начала пандемии

В России суточная смертность от коронавируса впервые с начала пандемии составила 895 случаев. Всего с начала пандемии от COVID-19, по официальным данным, погибли 211 696 россиян.

Также уже четвертый день подряд заболеваемость держится выше отметки 25 тыс. случаев в сутки. Причем только 8,4% новых случаев заражения не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели за сутки только 18,5 тыс. человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 637 427 случаев коронавируса в 85 регионах.