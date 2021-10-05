Российский императорский дом назвал "больными" тех, кто недоволен участием роты почетного караула в свадьбе "князя" Георгия

В Западном военном округе накануне не смогли объяснить, почему рота почетного караула участвовала в частном мероприятии – свадьбе "потомка семьи Романовых", "князя" Георгия.

Напомним, в соцсетях появились возмущенные комментарии после того, как рота почетного караула ВС РФ салютовала обнаженными саблями на крыльце Исаакиевского собора человеку, не имеющему никакого отношения к государственной власти, Вооруженным Силам, почетным гражданам.

А вот в Российском императорском доме нашли, что ответить на такое возмущение. Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов в комментарии изданию "Подъем" заявил, что участие роты почетного караула было согласовано по всем правилам.

"Есть чудные люди, которые всем недовольны или сознательно стараются посеять смуту. Только больные люди могут жаловаться на совершенно обычные и законные вещи. Это или от злости, или от психического расстройства — ничего другого тут сказать нельзя, - заявил Закатов. - Организаторы свадьбы со всеми инстанциями — государственными, церковными, военными — все согласовали в установленном законом порядке".

По информации пресс-службы Западного военного округа, отдельная стрелковая рота почетного караула обеспечивает проведение ритуалов встреч и проводов официальных государственных, правительственных и военных делегаций, гарнизонных и общегородских мероприятий с участием войск в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе страны.