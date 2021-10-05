В Екатеринбурге сотрудник сотовой компании продавал данные о переговорах клиентов

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело 22-летнего жителя города. Его обвиняют в продаже детализации телефонных переговоров.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с 2019 по 2020 годы молодой человек работал в компании сотовой связи в должности специалиста. В его обязанности входила обработка персональных данных клиентов с соблюдением всех мер безопасности. Однако, как показало расследование, в июне прошлого года сотрудник решил "подзаработать", продавая информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами.

Через мессенджер молодой человек договорился с неизвестным о продаже ему детализации телефонных переговоров абонентов компании. Затем он, используя учетную запись коллеги, вошел в базу данных оператора сотовой связи и скопировал файлы с информацией о соединениях трех человек на свой телефон.

Сейчас расследование завершено. Дело рассмотрит Чкаловский районный суд уральской столицы.