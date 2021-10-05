Саакашвили в письме к Зеленскому назвал себя "личным узником Путина"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает писать из тбилисского СИЗО письма, которые его окружение публикует в Facebook.

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Очередное послание Саакашвили адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Уважаемый Владимир Александрович, глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые кроме России не признает никто в мире", - пишет Саакашвили.

"Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи", - добавляет экс-президент.

Отметим, что Саакашвили находится в розыске и на Украине, а в Грузии его обвиняют в злоупотреблении служебным положением. При этом в России экс-президент Грузии в розыск не объявлен, несмотря на то, что российские власти не раз обвиняли его в развязывании конфликта в Южной Осетии в 2008 году.