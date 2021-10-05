05 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Конгресс-холл, Екатеринбург-ЭКСПО, саммит GMIS (2019) | Фото: Накануне.RU

"Борьба с ковидом": главврач об очередях на строительный форум в Екатеринбурге

Главный врач covid-больницы №24 в Екатеринбурге Алексей Малинкин обратил внимание на огромные очереди в "Екатеринбург-ЭКСПО", где сегодня проходит международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild.

В своем Instagram врач опубликовал фото желающих попасть на мероприятие. На снимке видно, что социальную дистанцию никто не соблюдает, а некоторые стоят без масок.

"Борьба с ковидом у нас в области. Строительная выставка в ЭКСПО. Ждут 15 тыс. посетителей. На выставке ждут посетителей, в больницы ждут больных. Только мест нет", - гласит подпись к фото.

Очередь на выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге(2021)|Фото: instagram.com/malinkin429

"Это происходит сейчас! Комментарий не мой, а Александра Соловьева. Но подписываюсь под каждым словом. Мест нет!", - добавил Алексей Малинкин, который недавно стал известен тем, что у себя в соцсети начал публиковать "честную статистику" covid-смертей.

Напомним, недавно власти Свердловской области заявили о введении обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых категорий граждан и системы QR-кодов для посещения общественных мест.

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"Борьба с ковидом": главврач об очередях на строительный форум в Екатеринбурге

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Теги: очереди, форум, ковид, Екатеринбург



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