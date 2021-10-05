"Борьба с ковидом": главврач об очередях на строительный форум в Екатеринбурге

Главный врач covid-больницы №24 в Екатеринбурге Алексей Малинкин обратил внимание на огромные очереди в "Екатеринбург-ЭКСПО", где сегодня проходит международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild.

В своем Instagram врач опубликовал фото желающих попасть на мероприятие. На снимке видно, что социальную дистанцию никто не соблюдает, а некоторые стоят без масок.

"Борьба с ковидом у нас в области. Строительная выставка в ЭКСПО. Ждут 15 тыс. посетителей. На выставке ждут посетителей, в больницы ждут больных. Только мест нет", - гласит подпись к фото.

"Это происходит сейчас! Комментарий не мой, а Александра Соловьева. Но подписываюсь под каждым словом. Мест нет!", - добавил Алексей Малинкин, который недавно стал известен тем, что у себя в соцсети начал публиковать "честную статистику" covid-смертей.

Напомним, недавно власти Свердловской области заявили о введении обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых категорий граждан и системы QR-кодов для посещения общественных мест.