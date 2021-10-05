Следствие просит продлить арест "казанскому стрелку" Галявиеву до января

Басманный районный суд Москвы 7 октября рассмотрит ходатайство следствия о продлении до 11 января 2022 года ареста "казанскому стрелку" Ильназу Галявиеву, сообщили в пресс-службе суда.

В середине сентября появилась информация о перевозе Галявиева в петербургский СИЗО, предположительно – для проведения дополнительных экспертиз. Лето Галявиев провел в московских СИЗО – туда его из Татарстана направили на психиатрическую экспертизу. Результаты ее до сих пор не известны.

Напомним, 11 мая этого года Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии № 175. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. 24 человека пострадали.