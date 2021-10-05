05 Октября 2021
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Занятия в нижневартовском лицее, где распылили газ, отменены

В нижневартовском лицее №2 отменены занятия после того, как кто-то в образовательном учреждении распылил газ из баллончика, говорится в сообщении telegram-канала "Сейчас | Нижневартовск", передает корреспондент Накануне.RU.

Во время происшествия было эвакуировано 559 детей и 51 сотрудник.

Детей отправили в СК "Арена", а после отпустили домой. Занятия для второй смены будут проходить в дистанционном формате.

Сейчас ведется проветривание помещений. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Напомним, ранее неизвестный распылил газ из баллончика на цокольном этаже образовательного учреждения. Около полудня ученики массово пожаловались на першение в горле и едкий запах. Была проведена эвакуация. На месте работают сотрудники полиции, Росгвардии, пожарной охраны и службы ГОиЧС. Получить официальный комментарий от лицея и сотрудников экстренных служб пока не удалось.

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Занятия в нижневартовском лицее, где распылили газ, отменены

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Теги: газовый баллончик , лицей, эвакуация



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Ранее 05.10.2021 10:20 Мск В Нижневартовске эвакуируют лицей: в здании кто-то распылил газ


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