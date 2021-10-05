05 Октября 2021
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Общество За рубежом
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Израиль "обнулил" дважды привитых, для ковид-паспортов необходим теперь третий укол

В Израиле дважды привитые "обнуляются" и попадают в категорию непривитых с поражением ряда гражданских прав. С 3 октября ковид-паспорта могут получить только те, кто сделал третий укол.
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Ковид-паспорта тех, кто сделал два укола более полугода назад, аннулированы. При этом количество тех, кто сделал три укола, составляет около 15%. Общее число вакцинированных дважды - 67%. Несмотря на это, Израиль недавно пережил огромную волну заболеваемости, которая, правда, уже пошла на спад.

Израиль стал первой страной в мире, которая сделала обязательным третий укол. Вероятно, через несколько месяцев будет объявлена обязательной четвертая доза. Недавно координатор по борьбе с коронавирусом профессор Салман Зарка призвал готовиться к этому. "Теперь это наша жизнь", - сказал он.

Ковид-паспорт необходим для посещения залов и площадок, где проводятся торжественные мероприятия, конференций и выставок, культурных и спортивных мероприятий, кино, клубов и вечеринок, ресторанов, баров и кафе, туристических объектов, музеев, фитнес-клубов и спортивных салонов, закрытых бассейнов, молитвенных домов для более чем 50 посетителей, гостиниц.

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Израиль "обнулил" дважды привитых, для ковид-паспортов необходим теперь третий укол

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Теги: вакцинация, Израиль



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